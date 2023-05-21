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BBC

الأوقاف: افتتاح 19 مسجدا الجمعة القادمة

06:48 م الأحد 21 مايو 2023
الأوقاف: افتتاح 19 مسجدا الجمعة القادمة

افتتاح 19 مسجدا الجمعة القادمة

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القاهرة (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 19 مسجدا يوم الجمعة المقبل منها 16 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و3 مساجد صيانة وتطويرا.

وأوضحت الوزارة، وفق بيان، اليوم الأحد،، أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى الآن 1155 مسجدا منها 932 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و223 مسجدا صيانة وتطويرا.

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