حدث ليلاً| السيسي يُؤدي مناسك العمرة.. والأهلي يتأهل لنهائي أفريقيا

إجراء تحويلات مرورية بكورنيش المعادي للقادمين من أثر النبي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يُؤدي مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية.

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عماد الدين أديب دعوة الرئيس الأوكراني لحضور القمة العربية: لمحة مهمة

عقب الكاتب عماد الدين أديب، على دعوة الرئيس الأوكراني لحضور القمة العربية في دورتها الـ 32 بجدة، قائلًا: "وجود الرئيس الأوكراني هي لمحة مهمة؛ وجود الرئيس الأوكراني هو الرجل المفضل لدى واشنطن والعدو للرئيس الروسي والرئيس السوري هو عدو الولايات المتحدة وحليف الرئيس الروسي".

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بعد اتهامها بسرقة رسومات.. محامي الفنان الروسي: سنقاضي غادة والي خارج مصر

كشف أحمد العطار، محامي الفنان الروسي جورج كوراسوف، تفاصيل اتهام موكله للفنانة المصرية غادة والي بسرقة تصميمه بحملة لإحدى شركات المياه الغازية.

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القضاء على التمييز.. أبرز مناقشات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني

عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، الأحد 14 الماضي، الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر.

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"عظمة مصر".. نجيب ساويرس ينشر صورة بجوار رمسيس الثاني

نشر المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، صورة له داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، بجوار تمثال الملك رمسيس الثاني، وعلق عليها قائلا: "عظمة مصر".

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الحوار الوطني يناقش "الوصاية على المال" والهوية الوطنية في 14 ساعة

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، إحصائية عن جلسات المحور المجتمعي التي عُقدت أمس الخميس، حيث بدأت بقضيتين شكلتا أولوية مهمة لدى المواطنين.

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قبل تهريبها للإسكندرية.. ضبط 71 طن قمح في كفر الشيخ

ضبطت مباحث التموين في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، كميات كبيرة من القمح على متن مقطورة نقل ثقيل على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس وذلك قبل نقلها إلى محافظة الإسكندرية دون وجود تصريح خاص بذلك.

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حريق مروع يلتهم 3 حظائر ماشية في الوادي الجديد - صور

أصيب 6 أشخاص إثر حريق اندلع في حظائر ماشية، اليوم الجمعة، دائرة مركز الخارجة في الوادي الجديد.

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أمطار صيفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صحفي، تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت الموافق 20 مايو 2023.

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مستشار النمسا: لن نرسل جنودا إلى أوكرانيا لإزالة الألغام

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، أنه "لن تطأ قدم أي جندي نمساوي الأراضي الأوكرانية للقيام بمهمة لإزالة الألغام طالما أنها منطقة حرب".

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الرابع على التوالي.. الأهلي لنهائي أفريقيا على حساب الترجي

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.

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