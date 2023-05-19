ورش فنية وجولات إرشادية بمتحف الحضارة في اليوم العالمي للمتاحف
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كتب- محمد شاكر:
نظم المتحف القومي للحضارة المصرية أمس عددا من الجولات الإرشادية المجانية لزوار المتحف من المصريين، وعدد من الأنشطة والوورش تعليمية والفنية، التى تستهدف زوار المتحف من مختلف الفئات العمرية من الكبار والشباب والأطفال وأصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع من المصريين.
وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق 18 مايو من كل عام.
وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن ذلك يأتي في إطار حرص المتحف على تفعيل دوره المجتمعي، ونشر الوعى الثقافى والأثري بين جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية العريقة، لافتاً إلى أن إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع في فعاليات هذا اليوم يأتي من منطلق إيمان المتحف بالدور الهام لإشراكهم مع جميع أبناء المجتمع والتمتع بحقوقهم في معرفة تاريخ بلدهم وحضارتهم.
وأشار الدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية أن الجولات الإرشادية تضمنت تعريف الزوار بمقتنيات المتحف الفريدة والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، بالإضافة إلى جولة بالمنطقة المفتوحة بالمتحف والمطلة على بحيرة عين الحياة.
وشهد المتحف توافد الآلاف من عشاق الحضارة والتاريخ للاستمتاع بهذا الصرح العظيم.
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