"العمل" توفر منحة مجانية لتأهيل 2000 شاب لسوق العمل.. شروط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد حسن شحاتة، وزير العمل، دورات تدريب مهني يُشارك فيها 151 شابًا وفتاًة على مِهن إلكترونية وبرمجيات، داخل معهد السالزيان «الدون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة.

والتقى شحاتة، بالمتدربين، إذ تأتي هذه الدورة كأول ثمرة في ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، والمعهد، والذي جرى توقيعه في أكتوبر 2023 الماضي، وأعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم؛ للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات فنية، ولغوية، ومهارات حياة؛ بهدف تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية.

وذكرت وزارة العمل، أنها تستهدف من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شابًا وفتاة على المهن الآتية:

- لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين».

- لحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالي».



- لحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون».



- التركيبات الكهربائية وكهرباء تَحّكم آلي Classic Control ولف مواتير" اختبار أولي".



- التبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم، و PLC- SCADA & HMIوالخراطة، وCNC ، وفريزةCNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design، AutoCA، Solidworks، PowerMill، Arduino،" وبرمجة مواقعWeb Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم.



واستمع وزير العمل من قيادات المعهد الإيطالي والمُتخصصين في ملف التدريب المهني من الوزارة إلى الخطة التنفيذية للبروتوكول، مؤكدين أنه خلال الـ 10 أيام المُقبلة سيتم البدء في دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتاًة على المهن الآتية:

- تفصيل وخياطة.

- ميكانيكا سيارات.



- صيانة غسالات.



- لف مواتير.



- تكييف وتبريد.



- رسم هندسي.



- تركيبات كهربائية.



- كهرباء تحكم آلي.



ويليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج؛ تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل وقطاع الأعمال العام؛ لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم.



ودعا شحاتة، الشباب المصري، إلى سرعة التقديم في هذه المنحة المجانية، موضحًا أن أوروبا نفسها اعتمدت عام 2023 عامًا للمهارات، مما يؤكد رؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستمرار في تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن مُميزات المِنحة الجديدة تتمثل في الحصول على دورة فنية ولغوية على اللغة الإنجليزية أو الإيطالية والموضوعات التي سوف يتم تدريسها في دورة مهارات الحياة وهي: «الوعي الذاتي، ومعرفة نقاط القوة والضعف، ومهارات التواصل، وتنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم طُرق إجتياز مقابلات العمل».



وتابعت العمل، أنه من شروط التقديم على تلك المنحة، الآتي:



- أن يكون المتدرب مصري الجنسية.



- لا يتجاوز سن الـ40 عامًا.



- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط كحد أدنى.



- متفرغًا تفرغًا كاملًا للتدريب على الدورات الثلاث، واجتياز المُقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة.



- الالتزام بمواعيد الدورة، وعدم الغياب أكثر من 3 أيام خلال فترة التدريب، والالتزام بالسُلوك الحَسن، وعدم ارتكاب أعمال تخل بالنظام العام.



وأكملت، أن مُدة الدورات الفنية تتراوح بين شهرين إلى شهرين ونصف، ومُدة الدورات اللغوية 45 يومَا، ومُدة دورة مهارات الحياة 15 يومًا.



وأوضحت العمل، أن التدريب بمقر المعهد وعنوانه «2 شارع عبد القادر طه، الساحل، القاهرة»، كما يمكن التسجيل في المنحة من خلال هذا الرابط : https://forms.gle/qASHYCM7AnRETr5i9



ويمكن للمتدرب، من خلال الدورات التدريبية، حضور الثلاث دورات المقررة له، والنجاح فيها للحصول على الشهادات، ويدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث، مع مراعاة التزامه بالشروط المذكورة، ويبدأ في الحضور إلى المعهد عندما يتم إبلاغه بمواعيد الدورات التدريبية.



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