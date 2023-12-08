غرفة السياحة" تكشف تفاصيل إطلاق موقع جديد لمحاربة الشركات الوهمية

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن اتخاذ غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية قرارًا هذا العام باطلاق موقع جديد للحج والعمرة يضم جميع شركات السياحة المصرح لها بتنظيم رحلات الحج، يُعد مميزًا ومهمًا للحجاج، خاصة في محاربة السماسرة.

وأضاف "وحيد" لـ"مصراوي"، في تصريحات خاصة، أنه من خلال هذا الموقع سيتمكن العميل من معرفة كيفية الدخول ورؤية الشركات المصرح لها بالعمل، مما يمثل أمانًا للحجاج.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه في بعض الأوقات أن بعض شركات الخدمات والعمالة تُعلن عن برامج سياحية، ومن خلال الموقع يستطيع رؤية البرنامج والشركة وجميع التفاصيل، ويمكن اختيار البرنامج من خلاله.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات