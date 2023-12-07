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وفاة النائب خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا بمحافظة سوهاج

02:01 م الخميس 07 ديسمبر 2023

النائب خليفة رضوان

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كتب- نشأت علي:

نعى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، النائب خليفة رضوان خلف، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، والذي وافته المنية اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023.

وتقدم المستشار حنفي جبالي، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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المستشار حنفي جبالي خليفة رضوان عضو مجلس النواب دائرة جرجا بمحافظة سوهاج المستشار حنفي جبالي ينعي خليفة رضوان رئيس مجلس النواب

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