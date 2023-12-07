وفاة النائب خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا بمحافظة سوهاج

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، النائب خليفة رضوان خلف، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، والذي وافته المنية اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023.

وتقدم المستشار حنفي جبالي، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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