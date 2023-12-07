إبراهيم عيسى: القوى السياسية الداعمة لحماس غير مؤمنة بالدولة المدنية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القوى السياسية الحالية هي قلب الحركة المدنية وكل من أيد ودعم حركة حماس منها في المشهد الأخير يحتاج مراجعة إيمانه بفكرة المدنية لأن حماس حكومة دينية فاشية استبدادية، مشددا على أن حركة حماس تنتهك حقوق الانسان.

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس: كل التيارات السياسية التي لم تعلق ولا تتكلم على مظاهر الإرهاب من حماس ليست مؤمنة بالدولة المدنية.

وتابع: "حماس عملت عملية عسكرية مذهلة ومبهرة وزلزلت الأمان الاسرائيلي لكن بجانب ده عملت أحداث ومشاهد لا يمكن وصفها إلا بأنها ارهابية".

وتابع: "حماس خطفت مدنيين وأطفال ونساء ورضع واللي مش شايف أن ده إرهاب مظنش مؤمن بالدولة المدنية أو محرج أو خايف حد يقول عليه أنه ضد المقاومة، والحركة المدنية نفسها لم تتفق على مرشح واحد في انتخابات الرئاسة ولم تتفق على شخص والقاسم المشترك في المعارضة هو معارضة النظام السياسي".