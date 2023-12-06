"100 مليار دولار صادرات".. سؤال برلماني بشأن خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها.

وقال السلاب، في سؤاله: تشهد الفترة الحالية اهتمامًا كبيرًا من الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات؛ وهو ما يعد فرصة كبيرة لشركات قطاع الأعمال في استعادة ريادتها والتوسع في حجم إنتاجها؛ لا سيما في ظل التحديات العالمية الحالية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: تمتلك شركات قطاع الأعمال عشرات الصناعات المختلفة والمتنوعة القابلة لمضاعفة حجم إنتاجها، وبالتالي زيادة حجم صادراتها، بما يسهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه الدولة فيه للاعتماد بقوة على المنتج المحلي، وكذلك يزداد فيه إقبال المواطنين على المنتجات المحلية، في ظل الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية الداعمة للعدوان على غزة، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة لمختلف الشركات المصرية في زيادة حجم إنتاجها والتوسع في مبيعاتها وتطوير منتجاتها وتحسين جودتها.

وتساءل السلاب، بشأن خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها.