محافظ القاهرة يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر باعتبارها واجب وطني على الجميع واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وقال محافظ القاهرة، إن على المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع مستقبله والحفاظ على استقراره، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة وطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأكد اللواء خالد عبد العال، أن محافظة القاهرة أطلقت حملة توعية كبرى في كل مناطق وأحياء العاصمة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة نظمت العديد من المؤتمرات والندوات بمختلف مناطق وأحياء العاصمة وفي المدن التي أقامتها الدولة "بديل للمناطق غير الآمنة".

وأوضح محافظ القاهرة، أن حملة التوعية تتم بالأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات من خلال مديريات الشباب والرياضة والتضامن والصحة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتستهدف حملة التوعية بمحافظة القاهرة تحفيز المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية دولة قوية وديمقراطية يقرر أبنائها مصيرها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار.