وزير الأوقاف: إنفاق ٥٢٧ مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع خلال 2023

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف أكثر من (527) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع خلال عام ٢٠٢٣.

وأوضح خلال لقاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الاثنين، أنه تم عقد أول مؤتمر دولي حول الفضاء الإلكتروني في مجال الخطاب الديني بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م، ليصبح إجمالي عدد المؤتمرات الدولية التي تم عقدها ( 12 ) مؤتمرًا دوليًّا، وتم إطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بجهود وزارة الأوقاف في الرعاية الصحية ومستشفى الدعاة وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بمستشفى الدعاة من قوائم الانتظار ( 405 ) حالات، وإنفاق ما يزيد على (22,8) مليون جنيه على تطوير المستشفى.

وأعلن تحقيق هيئة الأوقاف قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال عام 2023م أكثر من 2 مليار و 450 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 مليون جنيه عن عام 2022م بنسبة زيادة 13.9%.