تحت شعار "مُشارك".. محافظة القاهرة تنظم مؤتمرًا بشأن الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد نصار:

نظمت محافظة القاهرة، صباح اليوم، مؤتمرًا حاشدًا للعاملين بالديوان العام والأحياء تحت شعار "مُشارك"، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تناول المؤتمر أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحق المواطن في ممارسة دوره لاختيار مستقبله الذي كفله له الدستور.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أننا في مرحلة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن لنؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديمقراطيًا على أرض الواقع.

وحث محافظ القاهرة، المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم آملًا أن تظهر محافظة القاهرة في هذا العرس الديمقراطي بالصورة المعهودة عنها.

ولاقت الندوة تفاعلًا كبيرًا من قبل المشاركين الذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدين أن هذه اللقاءات ساهمت في تعزيز وعيهم وخلقت القناعة لديهم بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتم خلال المؤتمر تقديم شرح للإجراءات اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وكيفية تسجيل الناخبين، وشروط الترشح، وآلية التصويت.