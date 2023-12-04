أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف في الظل أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيف بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.