الطقس اليوم.. سحب وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية

كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المنتظر أن تسجل القاهرة اليوم 22 درجة مئوية.

كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.