بدء تحصيل فواتير استهلاك ديسمبر بشركات التوزيع

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، منذ يومين، تحصيل قيمة استهلاك فاتورة شهر ديسمبر الجاري 2023، من المشتركين مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة، بعد الانتهاء من مراجعة الفواتير قبل طباعتها، واستبعاد القراءات الشاذة؛ لاستخراج فاتورة كهرباء معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

ونوه مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، بأن من حق أي مشترك التظلم من قيمة استهلاك الفاتورة عند عدم دقتها وصحتها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتخذها المشتركون الراغبون في تقسيط مديونية فواتير استهلاك الكهرباء المتراكمة؛ وهي كالتالي:

- حضور صاحب العداد الراغب في تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة، أو مَن ينوب عنه بتوكيل عام، لأقرب فرع للشركة، ويحضر معه المستندات التالية:

المستندات المطلوبة لتقسيط فاتورة الكهرباء:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد من عداد الكهرباء، وآخر فاتورة مدفوعة.

- تقديم نموذج طلب تقسيط للمديونية؛ يجري استيفاؤه من الشركة، ويقوم صاحب العداد بملء البيانات الموجودة بداخله وتقديمه.

- الذهاب لإدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن، وبعدها الذهاب للموظف المختص وطلب الحصول على نموذج تقسيط الفواتير، ويتم تسليم آخر فاتورة سددها.

- في حالة عدم إصدار أي فواتير، سوف يطلب منك الموظف المختص تقديم صورة لقيمة القراءة الحالية لعداد الكهرباء، ومقارنتها بآخر قراءة.