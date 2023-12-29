الطقس الآن.. الأرصاد: تكاثر السحب على مدن بالبحر الأحمر يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة

بعد الأجواء الماطرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

بعد موجة الطقس السئ.. طبيعة الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

كتب - مصراوي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من سلال جبال البحر الأحمر ( القصير -وشمال مرسى علم ).

وأشارت في بيان لها، صباح الجمعة، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المذكورة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق من شرق البلاد.

وسقطت أمس الخميس، أمطار متوسطة غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء).