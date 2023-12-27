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التموين: إعلان نتيجة المرحلة الخامس لمشروع جمعيتي بداية العام وانتهاء جميع المراحل- فيديو

02:18 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

التموين

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قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتتفاق على إعلان المرحلة الخامسة للمتقدمين من مشروع جمعيتي بداية العام الجديد بعد موافقة الوزير عليهم.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوي خلال بث مباشر، أنه بإعلان تلك النتيجة تكون اكتملت المراحل الخمسة للمشروع التي بدأت في 2016 ووصل عدد المستفدين فيها حتى الآن 8500 منفذ على مستوي الجمهورية وفرت 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة نصفهم من السيدات.

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التموين أحمد كمال مشروع جمعيتي فرصة عمل

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