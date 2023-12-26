حقوق إنسان النواب: القيادة السياسة منحت المرأة حقوقًا غير مسبوقة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة الدكتورة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المرأة هي العمود الأساسي في نهضة المجتمع المصرى، بل كل المجتمعات على مر العصور، حيث يختلف دورها بتسلسل الزمان ليكون أقوى ومؤثرًا فى المجتمع.

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بعنوان "مصر فى عيون الشباب وتأثيرها على سلوك الفرد والمجتمع" بمكتبة مصر العامة بالجيزة ونظمتها مؤسسة دكتور عزت للتنمية المجتمعية وجمعية ذات للتنمية والصداقة بين الشعوب.

حضر الندوة كل من دكتور عزت عزوز، رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة هبة الهلالى، رئيس مجلس الإدارة لجمعية ذات، واللواء أ. ح محمود خليفة، المستشار العسكرى بجامعة الدول العربية، واللواء مصطفى عبيه، واللواء أحمد ونيس، واللواء أشرف مظهر، والداعية الإسلامي أحمد صابر، والقمص بولا فؤاد، والكاتب تامر بجاتو.

وأضافت "سلامة" أن المرأة حظت باهتمام كبير من الدولة متمثلة فى القياده السياسية التى كرمت المرأة وأشركتها فى كل المناصب القيادية لما كان لها من دور مهم فى استقرار مصر خلال الفترة الماضية من إنجازات وأعمال بمساعدة كل أطياف المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أهمية المشروعات الاقتصادية للمرأة من أجل التمكين، حيث أسهمت فى كل المجالات والأعمال الوطنية وبرز دورها الريادي فى المجتمع وتأثيرها بدءًا من داخل الأسرة إلى المجتمع ككل.

وأوضحت أن الشباب لقب يطلق على الجنسين، وأنه علينا جميعًا أن ندعمهم موجهًا الشكر لمنظمى الندوة لأهميتها، وكذا الحضور الكريم، مثنية على كلمة اللواء أ. ح محمود خليفة التى تحدث خلالها عن أهم أعمال الدولة فى المشروعات وأهميتها ودورها فى دعم الشباب، وكذا اللواء أحمد ونيس الذى تحدث خلال كلمته عن الانتماء والولاء من جهة الشباب وكيفية تنمية الشعور بالانتماء والولاء لدى الشباب.

وفي نهاية الندوة أوصى الجميع بتكرار تلك الندوة فى أماكن مختلفة لما لها من أهمية، سواء من الحضور أو المواضيع التى نوقشت خلالها.