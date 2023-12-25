هاني ميلاد: قرار حظر نشر أسعار الذهب سيساهم في استقراره

كتب- حسن مرسي:

قال الهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر يشهد عدم استقرار في الفترة الأخيرة، وأن أسعار الذهب تختلف من فترة إلى أخرى.

وأوضح "ميلاد"، في مداخلة ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية etc، أن عدة أسباب وراء عدم استقرار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال الناس على شراء الذهب كونه الملاذ الآمن الذي يحفظ قيمة نقودهم، وبالتالي هذا السلوك يؤدي إلى رفع سعر الذهب في الأساس.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب أن قرار حظر نشر أسعار الذهب سوف يساهم بشكل أو بآخر في استقرار أسعار الذهب في الفترة القادمة.

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