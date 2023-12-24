"الإنتاج الإعلامي" ترمم 52 فيلما وثائقيا لمراحل بناء السد العالي

القاهرة- أ ش أ:

اتفقت مدينة الانتاج الإعلامي ووزارة الموارد المائية والري، على ترميم وتصحيح ألوان 52 فيلما من الأفلام الخاصة بمراحل بناء السد العالي وتحويلها الى صيغة رقمية، وبأعلى درجة وضوح، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الكنوز الوثائقية المصورة من الأفلام التسجيلية، التي ترصد اللحظات الخالدة في التاريخ المصري.

وذكر بيان صادر عن المدينة اليوم أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة - وذلك من خلال مركز الترميم السينمائي بالمدينة والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في هذا التخصص، والذي يقوم بالحفاظ على هذه الكنوز القديمة التي تملكها مصر وحمايتها من التلف والقدم.

وتولى إدارة المدينة أهمية كبيرة لهذا المركز من خلال تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية المطبقة في هذا المجال، وتزويده بالعناصر البشرية المدربة تدريبا عاليا، وذلك للوصول الى أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة المستويات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

يذكر أن مركز الترميم السينمائي بالمدينة، ساهم في إنقاذ التراث من الأفلام التسجيلية والروائية وحفظها للأجيال القادمة.