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BBC

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

10:00 ص الأحد 24 ديسمبر 2023
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    الشبورة المائية الكثيفة
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    شبورة كثيفة
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    شبورة كثيفة
  • عرض 9 صورة
    شبورة كثيفة
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    شبورة كثيفة
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    شبورة كثيفة
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    شبورة كثيفة في سماء القاهرة (13)
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    شبورة كثيفة في سماء القاهرة (9)
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    شبورة كثيفة في سماء القاهرة (7)
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم الأحد، إلى الجمعة 29 ديسمبر 2023، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد
يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء
شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. بنسبة حدوث 40% تقريبا.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الاثنين
شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا.

الطقس من الثلاثاء إلى الخميس..
شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الجمعة
شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الشبورة الأمطار درجات الحرارة

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