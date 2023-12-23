طلب إحاطة لوقف نزيف خسائر شركة "مصر للطيران"

كتب- سامح سيد:

تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن استراتيجية الحكومة لوقف نزيف خسائر الناقل الوطني "مصر للطيران".

وقالت النائبة، في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني: "تكبدت (مصر للطيران) خسائر تقدر بنحو 30 مليار جنيه منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، وحتى نهاية عام 2022، كما تتراوح الخسائر الشهرية للشركة بين 700 و800 ألف دولار".

وأوضحت أنيس أن قطاع الطيران في العالم استطاع تقليص خسائره من 137 مليار دولار عام 2020 إلى 12 مليار عام 2021، ثم إلى نحو 9 مليارات العام الماضي.

وأشارت النائبة إلى أن العديد من شركات طيران دول مجاورة عربية وإفريقية استطاعت مجابهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران وحققت مكاسب هائلة، في حين شركتنا الوطنية تُلقي اللوم في خسائرها على وباء كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.

ولفتت النائبة إلى أن المشروع الذي يعتزم الوزير دراسته لا يرقى إلى مستوى شركة طيران عالمية، ولن يتمكَّن من تعويض الخسائر التي مُنيت بها الشركة المصرية، لافتةً إلى أن الحل يكمن في الاستعانة بمجموعة من الاقتصاديين للنهوض بها.

وذكرت أنيس أن الحكومة وافقت في عام 2022 على منح الشركة القابضة لمصر للطيران قرضًا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي؛ بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

وكشفت النائبة أنه سبق أن حصلت "مصر للطيران"، خلال عام 2021، على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه (نحو 318 مليون دولار)؛ حتى تتمكن من صرف رواتب الموظفين في المواعيد المحددة، لسداد أقساط الطائرات الجديدة التي دعمت بها أسطولها الذي يقترب من 100 طائرة.