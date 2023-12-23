مقرر "الاستثمار" بالحوار الوطني: الدولة تهتم بالمشروعات الصغيرة لخفض الاستيراد وتوطين الصناعة

القاهرة- أ ش أ

قال مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أيمن محسب، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتشغيل الشباب وخفض الفاتورة الاستهلاكية من الاستيراد وتوطين الصناعة.

وأضاف "محسب" في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الدولة نفذت مبادرة "ابدأ" التي تبنت مشروعات الشباب بتمويل غير محدود وبفوائد بسيطة أو دون فوائد لبعض المشروعات التي تحتاجها الدولة، وساندتهم في دراسة الجدوى وتأهيل المصانع وحتى متابعة الإنتاج وشراء المنتجات".

وأوضح أن هذا النهج إذا توسعت فيه الدولة، فستتطور الصناعة والزراعة في مصر؛ لأن المبادرة قضت على البيروقراطية ومولت المشروعات الصناعية والزراعية وتتعامل مع المنتج المصري.

وأشار إلى أن الحوار الوطني كان له العديد من المخرجات في كل المشروعات حتى الكبيرة والمتوسطة، فالمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر 22 توصية تم تنفيذها بالفعل، منها 18 توصية من الحوار الوطني كانت تدور حول سرعة إنشاء الشركة وتشجيع الدولة للمشروعات الجديدة بالإعفاءات الضريبية لمدة 5 إلى 10 سنوات.

وشدد على أن سرعة تلبية القيادة السياسية لمخرجات الحوار الوطني أعطت الأمل للمنتج المصري الذي يعتبر الحل الوحيد لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.