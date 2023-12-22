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BBC

حسام موافي يكشف علاقة الصداع بالسائل "الحامي للمخ"

09:28 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الجمجمة عبارة عن صندوق حديد لحماية المخ، وحوله سائل يحمي المخ من عضم الجمجمة.

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه لبرنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن ارتفاع ضغط هذا السائل يحدث صداعا للإنسان.

وأردف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني أن الصداع يخض، عندما تصاحبه زغللة عين مع قيء، ويتسبب في إيقاظ الشخص من النوم.

وأردف: أنه أحيانا يكون الصداع نفسي واسمه عنقودي ويكون صداعا عنيفا فظيعا ويستمر لـ 4 ساعات ويميزه أن المريض يعرف ان الصداع جاي مثل ثقل اليد وعلاجه لا يأتي بنتيجة جيدا وأدويته خطيرة على شريان القلب، وهناك صداع نصفي يأخذ نصف الوجه.

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حسام موافي الصداع سائل المخ

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