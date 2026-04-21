أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادره عدد 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 28 سفينة، من بينها السفينة (FEDERAL HUNTER) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 200 متر وعرضها 24 مترًا، قادمة من كندا، وعلى متنها حمولة تُقدر بـ16,500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وصول شحنة قمح من كندا ونمو التداول بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36,762 طنًا، تشمل: 11,000 طن يوريا، و1,600 طن علف بنجر، و4,353 طن جبس معبأ، و2,244 طن ملح معبأ، و17,565 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75,478 طنًا، تشمل: 20,772 طن قمح، و1,220 طن خشب زان، و14,388 طن خردة، و17,148 طن ذرة، و9,180 طن فول صويا، و4,100 طن زيت طعام، و8,670 طن حديد.

وفيما يتعلق بحركة الحاويات، بلغ عدد الحاويات الصادرة 1,911 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 78 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 3,875 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 100,241 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 20,306 أطنان، فيما سجلت حركة دخول وخروج الشاحنات 5,133 حركة.

