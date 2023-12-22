حسام موافي يوجه رسائل مهمة لأولياء الأمور بشأن مستوى أبنائهم الدراسي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الكثير من الطلاب يحصلون على درجات جيدة، وتكون مناسبة من وجه نظرهم، ولكن أولياء أمورهم قد لا تعجبهم هذه الدرجات، مطالبين إياهم بالتركيز والحصول على درجات أفضل.

ورد موافي، خلال تقديمه لبرنامج "ربي زدني علمًا"، عبر فضائية "صدى البلد"، على رسالة من إحدى الطالبات التي جاء نص محتواها: "أنا في المرحلة الثانوية وبحصل على درجات كويسة، وبرتب على دفعتي الأول أو الثاني، ولكن رغم هذه الدرجات أهلي يطالبونني بتحصيل درجات أفضل، ماذا أفعل معهم".

وتابع حسام موافي: "هناك أمر في الدين الإسلامي الكثير لا يعرفونه، ما يسمى بالنية أمر داخلي لا يمكن للإنسان الاطلاع عليها، لذا يمكن مطالبة أولياء الأمور لـ أبنائهم بالحصول على درجات نهائية، وتكون نيته حسنة، ولكن الطلاب لا يدركون معنى هذا الأمر.

وشدد موافي على أولياء الأمور على معاملة بناتهم الطالبات بحنية شديدة حتى لا تتعقد من الرجال، لذا لابد أن يكون هناك مراعاة لمطالب بناتنا خلال دراستهم، معقبًا: على ولي الأمر أن ينصح كما يشاء ولكن دون ضغوط، ويجب على الأبناء مراعاة حسن النية عند مطالب أولياء أمورهم بتحسين مستواهم الدراسي.

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