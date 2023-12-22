الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين.. وتحدد الظواهر المسيطرة على طقس اليوم- فيديو

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد، حيث يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وحددت درجات الحرارة العظمى المتوقع حدوثها خلال اليوم الجمعة، على مناطق الجمهورية ، والتي تمثلت في:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٠ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢١ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٤ درجة مئوية

وأوضحت أن الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من اقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر.

ونصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.