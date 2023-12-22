أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة من الجمعة إلى الأربعاء 27 ديسمبر.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس الجمعة، نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر؛ تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود الجمعة، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًأ على أغلب الأنحاء.

السبت 23 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الأحد 24 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.