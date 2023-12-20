وزيرة التخطيط: برنامج الطروحات يؤكد قدرة القطاع المصري على جذب المزيد من الاستثمارات

كتب- محمد أبو بكر:

أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن سعادتها بطرح عدد من الفنادق بواسطة شركة تأسست من خلال صندوق مصر السيادي، مؤكدة أن الطرح كان تنافسيًا.

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسية ملكية الدولة، أن الطرح كان تنافسيًا، وتقدم عدد من المستثمرين؛ للحصول على حصة من هذه الشركة، وفاز بهذا الطرح شركة مصرية رائدة في هذا المجال، وما يميزها وجود قطاع خاص مصري قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت، أن الصفقة كان بها العديد من التفاصيل؛ للانتهاء منها بشكل محوكم ولائق، وجزء كبير من الاستثمارات ستكون؛ لرفع الكفاءة التشغيلية للفنادق، مؤكدة أن رفع قدرتها التشغيلية واجتذاب شريحة من السياحة سيؤدي إلى زيادة أعداد السائحين.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الصندوق السيادي هو ملك لمصر وشعبها، وبرنامج الطروحات يؤكد قدرة القطاع المصري على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن التطوير الذي سيتم سيجعلنا في وضع أفضل.