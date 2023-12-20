وزير المالية: رئيس الوزراء سيعلن مستهدفات الحكومة للطروحات في 2024 اليوم

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رئيس الوزراء سيوقع اليوم على اتفاقية هامة في برنامج الطروحات على أن يعلن مستهدفات طروحات الحكومة للعام القادم 2024.

وأوضح وزير المالية خلال المؤتمر السنوي لجريدة حابي تحت عنوان "استثمارات الطاقة الكامنة"، أن الحكومة تستهدف من برنامج الطروحات تمكين القطاع الخاص في مشاركتها في زيادة معدلات النمو.

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد بعض المشروعات أمام القطاع الخاص في عدد من القطاعات منها المستشفيات واللوجستيات والكهرباء والصرف الصحي.

وأوضح معيط أن الحكومة تعمل مع البنك الدولي حاليا لوضع إطار استرشادي للتمويل الأخضر بما يتسق مع دور خطة الحكومة في خفض تكلفة التمويل والاتجاه للتمويل المستدام موضحا أن سيكون على مصر عبء في التمويل المستدام بعد ما ربطت مؤسسات التمويل الدولية موافقتها على القروض بخطة الدولة بالتمويل الأخضر.

وأضاف أن كل الدول النامية تعاني من مشهد المضطرب نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق وخاصة أسعار الطاقة والغذاء بسبب التوترات الجيوسياسية.

وأوضح ان الحكومة تحرص على تحفيز الانتاج لتغطية الطلب المحلي وزيادة معدلات التصدير لتحقيق معدلات النمو والعمل مع الأسواق الخارجية.