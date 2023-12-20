أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الاثنين

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ 6 أيام مقبلة، بداية من اليوم الأربعاء 20 ديسمبر إلى الاثنين 25 ديسمبر 2023، على كافة أنحاء البلاد.

وفيما يلي التفاصيل:

طقس الأربعاء..

يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الخميس..

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأثرية على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

طقس الجمعة..

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس يومي السبت والأحد..

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40% تقريبا.

طقس الاثنين..

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.