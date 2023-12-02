حضور العائلات.. نائب سفير مصر بالإمارات يكشف إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية



كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد محمود، نائب السفير المصري بأبو ظبي، إن الفترة المسائية في لجنة الانتخابات الرئاسية بسفارة جمهورية مصر العربية بأبوظبي، شهدت توافد الأسر المصرية المقيمة في كل من إمارة أبوظبي وضواحيها والعين؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات بالخارج.

وأضاف "محمود"، في تصريحات لمصراوي، أن اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، تميز بحضور أعداد من العائلات والأبناء الذين أبدوا حرصًا ملحوظًا على المشاركة الإيجابية بما يؤكد الإرتباط الأصيل بين المقيمين في الخارج والوطن.

وأوضح نائب السفير المصري، أن السفارة المصرية بأبوظبي، تستمر في استقبال الناخبين يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج، من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءًا.

وأشار السفير محمد محمود، إلى أن السفارة المصرية بأبوظبي، تتطلع إلى مزيد من المشاركة من جانب المصريين المقيمين في دولة الإمارات.

ويأتي ذلك، بجهود من مكتب العمل، برئاسة المستشارة حنان محمود، رئيس مكتب العمل بالإمارات، ومحمد محمود، نائب السفير المصري بأبوظبي، والقنصل نهي قناوي، بالإضافة إلى ترابط الجهود من جميع الأطراف المعنية بالانتخابات.

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