جمارك مطار القاهرة تحرر 33 محضر تهريب جمركي خلال نوفمبر الماضي

كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 33 محضرًا جمركيًا خلال شهر نوفمبر الماضي.

حررت المحاضر ضد ركاب وراكبات مصريين وأجانب حاول بعضهم تهريب عملة ومستلزمات طب الأسنان والعظام وأجهزة قياس سكر وتليفونات وبحوزة الآخرين أسلحة بيضاء متنوعة ومناظير تركب على أسلحة نارية وحشيش وماريجوانا -نبات وزيوت- وشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وسجائر إلكترونية وقطع حلوى بها مخدر THC وCBD ومخدرات أخرى متنوعة.

وشهد شهر نوفمبر الماضي، ظاهرة تهريب السبائك الذهبية، وزادت حالات حيازة المخدرات والأسلحة بمختلف أنواعها حيث بلغ عدد المحاضر الخاصة بهم 25 محضرًا جمركيًا.

وتم تحرير 13 محضرًا في مبنى الركاب رقم 3، ومثلهم في مبنى الركاب رقم 2، و7 محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم 1.

جاء ذلك في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية.