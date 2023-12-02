أمطار رعدية ونشاط رياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

إقبال المصريين في الكويت على التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، في بيانها، إن طقس الـ6 أيام القادمة، يشهد عدد من الظواهر الجوية المختلفة خلال الفترة القادمة، منها، شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تكون رعدية أحيانًا، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

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