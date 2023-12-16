الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على القاهرة والطرق الزراعية

رئيس الوزراء وعدد من المسئولين في عزاء حرم محافظ البحر الأحمر -(صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وتوقعت الأرصاد، طقس السبت الذي يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا:

القاهرة: الصغرى 16 والعظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 25

6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 25

بنها: الصغرى 15 والعظمى 24

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 08 والعظمى 20

كاترين: الصغرى 05 والعظمى 22

بورسعيد: الصغرى 14 العظمى 24

الزقازيق: الصغرى 15 لعظمى 24

الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 25

السويس: الصغرى 14 والعظمى 25

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 28

الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 25

بنى سويف: الصغرى 11 والعظمى 25

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 25

أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 26

سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 27

الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30