زاهي حواس يجري عملية جراحية بألمانيا.. وخبير سياحي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية

كتب- محمد أبو بكر:

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي ومستشار وزير السياحة الأسبق، إن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أجرى عملية جراحية دقيقة ناجحة في ألمانيا.

وأضاف "البطوطي" في منشور له على موقع "فيسبوك"، أنه تحدث إلى الدكتور زاهي حواس بالأمس، مؤكدًا أنه بخير وسيعود قريبًا إلى مصر.

وطالب مستشار وزير السياحة الأسبق، الجميع، بالدعاء لـ"حواس" بأن يتم الله شفائه في أسرع وقت.

وكان الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، أجرى جراحة بالساق اليمني، الأربعاء الماضي، وأجراها البروفيسور توراين، في مستشفى هايدلبرج في ألمانيا.

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