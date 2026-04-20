كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 20 أبريل حتى السبت 25 أبريل 2026، مؤكدة استمرار التباين في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية، على أن يعود مائلًا للبرودة ليلًا.

شبورة مائية صباحية

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

نشاط للرياح

ولفتت إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 26 و29 درجة، والصغرى بين 14 و16 درجة.

السواحل الشمالية: والعظمى بين 22 و25 درجة، والصغرى بين 13 و15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى بين 27 و32 درجة، والصغرى بين 13 و16 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى بين 30 و35 درجة، والصغرى بين 17 و21 درجة.

وأكدت الهيئة ضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في فترات الشبورة الصباحية.