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BBC

بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسئولين.. إيناس عبدالدايم تستقبل عزاء زوجها

07:30 م الخميس 14 ديسمبر 2023
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس عبدالدايم تتلقى عزاء زوجها
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- هاني رجب:
حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكبار المسئولين وعدد من الشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة في عزاء زوجها المهندس مدحت شليق، بقاعة الرزاق في مسجد الشرطة.

وشهد عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة حضور كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المستشار عمر مروان وزير العدل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اللواء سمير فرج، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، والفنان أحمد الشامي، والإعلامية جاسمين طه.

إيناس عبد الدايم العزاء وزارة الثقافة زوج إيناس عبدالدايم

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