ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة وحركة الرياح على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، الخميس، إنه يسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه توجد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وارتفاع الموج على البحر المتوسط بين 1 و1.5 متر، وعلى البحر الأحمر بين 0.5 و1 متر.