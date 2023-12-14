رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي بعدد من الجمعيات الأهلية لبحث التعاون والتنسيق

كتب- محمد سامي:

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا، اليوم، مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز، وسعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة الجهاز، وجميلة عابدين، أمين صندوق جمعية سيدات الأعمال بالجيزة وعضو مجلس إدارة الجهاز، والسيد اسلام صالح شافع، عضو جمعية الأبحاث والخدمات وحماية المستهلك بأسيوط، وعضو مجلس إدارة الجهاز، ومحمد السعيد حجازي، مدير جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة وعضو مجلس إدارة الجهاز، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وعدد من ممُثلي الجمعيات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الجهاز على التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مُثمنًا الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخرى ذات الصلة، لافتًا في هذا الصدد أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد ضرورة ضرورة الاتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك الفترة المُقبلة.

وشدد رئيس الجهاز، على أن اجتماع اليوم هو بداية لتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية، مؤكدًا على استمرار عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري ومنتظم، لافتًا إلى أن آلية العمل والتعاون في الفترة المقبلة ستركز على نشر الوعي بحقوق المستهلك والرقابة الشعبية "طبقا للقوانين واللوائح" من خلال الجمعيات المنتشرة في ربوع الجمهورية.

وأشارت الدكتورة سعاد الديب، إلى أن هناك ترحيبًا كبيرًا من الجمعيات الأهلية للتنسيق والتعاون مع الجهاز خلال الفترة القادمة خاصة في مجال التوعية للمستهلكين بحقوقهم من خلال الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات، كما أكدت أهمية الرقابة الشعبية من جمعيات حماية المستهلك "طبقًا للقوانين واللوائح" خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع وما تقوم به الدولة من جُهد كبير لضبط الأسواق، ونحتاج إلى تضافر جهود الجمعيات الأهلية مع دور الجهاز لنشر الوعي وتحقيق الانضباط في الأسواق.

كما أشار "السجيني" إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا في مد يد العون مع الجمعيات الأهلية في كل المجالات ومنها، عقد دورات تدريبية تخصصية بمركز تدريب الجهاز، للجمعيات الأهلية العاملة في المجال لمدهم بالمواد القانونية وكيفية تعريف المواطنين بحقوقهم، حتى تتمكنوا من نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين ورصد الظواهر بالأسواق وإبلاغ الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وفي نهاية اللقاء، أعرب "السجيني" عن بالغ سعادته بهذا الاجتماع وبكل النقاشات التي دارت ومُخرجات اللقاء، والذي يُعد بداية لإنطلاقة قوية لدور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي وثقافة حماية المستهلك.