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أمطار غزيرة تضرب مدينة السادس من أكتوبر الآن

03:59 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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كتب- محمد نصار:

تتعرض مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، الآن، لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتشهد عدد من مناطق الجمهورية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار الساعات القادمة من اليوم وغدًا، تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة.

أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

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