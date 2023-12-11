قومى المرأة: غرفة العمليات تلقت 239 اتصال للاستفسار عن الانتخابات الرئاسية

كتبت- نور العمروسي:

أصدر المجلس القومي للمرأة، تقريرًا لغرفة عمليات المجلس المركزية لمتابعة مشاركة المرأة ولتلقى شكاوى واستفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115 وذلك على مدار اليوم الأول وحتى منتصف اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية 2024.

وكشف البيان الرقمي للبلاغات و الاتصالات لغرفة العمليات المركزية بالمجلس عدد الاتصالات والشكاوى التي تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 خلال اليوم الأول وحتى منتصف اليوم الثاني للانتخابات حيث وصل إجمالي الاتصالات 239 اتصال مقسمة إلى 136 شكوى وطلب متعلق بالانتخابات و 103 استفسارات عن دور المجلس والانتخابات بشكل عام.

من جانبها أشارت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس تتابع مشاركة المرأة في الانتخابات والتعرف على العقبات التي تواجهها خلال عملية التصويت عبر تلقى شكاوى واستفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115 ومحاولة حلها.

ويستمر المجلس القومي للمرأة التواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من الهيئة الوطنية للإنتخابات وغرف عمليات المحافظين لحل اى معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.