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رئيس جامعة حلوان يتفقد كليتي العلوم والتجارة

03:01 م الإثنين 11 ديسمبر 2023
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    رئيس جامعة حلوان يتفقد كليتي العلوم والتجارة (4)
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كتب- عمر كامل:

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لكلية العلوم، وكان فى استقباله الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية ووكلاء الكلية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطلاع على التطويرات الحديثة بالكلية.

وتفقد الدكتور قنديل قاعات التدريس والمعامل، في إطار اهتمام الجامعة بمتابعة أعمال التحديث وفق الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية.

كما قام رئيس الجامعة بزيارة تفقدية لكلية التجارة وإدارة الأعمال، حيث التقى بالدكتور جمال علي عميد الكلية، واطلع على آخر المستجدات بشأن الاختبارات الإلكترونية بالكلية.

وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة وضعت آليات للعمل بجدية من أول يوم دراسي، والعمل على تفعيل خطة الأنشطة الطلابية. كما تفقد منشآت الجامعة واللاندسكيب الداخلي.

رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل كلية العلوم كلية التجارة

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