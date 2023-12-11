محافظ القاهرة: توافد المواطنين على لجان الانتخابات قبل فتحها بأكثر من ساعة

لليوم الثاني.. إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فتح لجان التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية التي تُجرى في الفترة من 10 لـ 12 ديسمبر الجاري بكل أحياء العاصمة من خلال غرفة العمليات المركزية التي تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وأكد محافظ القاهرة، بدء التصويت في كل لجان العاصمة دون معوقات مع توافد المواطنين انتظارًا للإدلاء بأصواتهم قبل بدء فتح اللجان بأكثر من ساعة، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

وشدد محافظ القاهرة، على أن عدد الناخبين بالعاصمة يبلغ 8236761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

ووجه محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في محيط اللجان لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأشاد محافظ القاهرة، بوعي المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم بأن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدًا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

وأكد محافظ القاهرة، أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام من الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.