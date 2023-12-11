لم نرصد أي مخالفات.. محافظ الشرقية: إقبال غير مسبوق بلجان انتخابات الرئاسة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن االمقار الانتخابية بالمحافظة شهدت توافدا كبيرا من قبل المواطنين على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة احتفالية اليوم ورسالة من المصريين للعالم أجمع.

وأضاف المحافظ، خلال تصريحاته لبرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهدت حضورا كبيرا من السيدات والشباب وكانت فئة الشباب الأبرز وتصدرت المشهد، لافتا إلى أن مشاهد الانتخابات اليوم كانت رائعة وأثبتت الوعي الكامل للمواطن المصري وتم فهمه لما يحاك بالدولة حالي من تحديات ومخاطر.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مبينا أنه لم يتم رصد أي مخالفة واحدة على مدار اليوم الأول، بالإضافة إلى أن رجال وزارة الداخلية يقومون بدورهم على أكمل وجهم واليوم كانت بمثابة احتفالية وعرس ديمقراطي كبير.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.