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BBC

بالصور.. السيسي يلتقي عددًا من القادة والزعماء المشاركين على هامش قمة المناخ

05:11 م الجمعة 01 ديسمبر 2023
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    السيسي يلتقي عددًا من القادة والزعماء المشاركين على هامش قمة المناخ (2)
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقي عددًا من القادة والزعماء المشاركين على هامش قمة المناخ (1)
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقي عددًا من القادة والزعماء المشاركين على هامش قمة المناخ (4)
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقي عددًا من القادة والزعماء المشاركين على هامش قمة المناخ (5)
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقي عددًا من القادة والزعماء المشاركين على هامش قمة المناخ (6)
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقي عددًا من القادة والزعماء المشاركين على هامش قمة المناخ (3)
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقي عددًا من القادة والزعماء المشاركين على هامش قمة المناخ (7)
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية، وألقى الرئيس كلمة.

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صورا للرئيس السيسي في لقاءاته الجانبية على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

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