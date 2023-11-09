"الأرصاد" تكشف أبرز الظواهر الجوية لطقس اليوم الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدد من الظواهر الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، تسيطر على حالة الطقس اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد، وفق بيان لها، إن طقس اليوم الخميس يشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة، وجود نشاط للرياح يصاحبه سُحب رعدية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأشارت إلى، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون لطيف في أول الليل ويميل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

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