حددتها الأرصاد.. ظواهر جوية تسيطر على طقس الجمعة

الطقس غدا.. ظاهرة جوية مسيطرة صباحًا وأجواء لطيفة نهارًا

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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الجواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة، حيث يسوده طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد.

وذكرت أن الجمعة يشهد طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وبارد لسيلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ستشهد شبورة مائية.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 24 درجة والصغرى 15.

وتصل لدرجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء درجة حرارة عظمى 23 وصغرى 16.