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شركة مياه القاهرة تُعلن عن وظائف جديدة

03:57 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

شركة مياه الشرب بالقاهرة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حاجتها لعدد من الوظائف، على أن يتم التقديم اعتبارا من 2023/12/16 حتى 2023/12/31 طبقا للإعلانات المرفقة.

وأكدت شركة المياه أنه يشترط في المتقدم أن يكون مقيم بالقاهرة، على أن يتم إثبات الاقامة والسكن بإصال مرافق كهرباء ومياه وغاز.

كما شملت الشروط أن يجتاز الاختبارات الطبية والتحريرية والمقابلة الشخصية.

ويتم التقديم إلكترونياً عبر الموقع الإلكترونى للشركة.

وجاء الإعلان التفصيلي على النحو التالي:

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شركة مياه الشرب بالقاهرة وظائف جديدة مرافق كهرباء

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