شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الخميس، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 اكتوبر 24 15

بنهــــا 23 16

دمنهور 22 15

وادي النطرون 24 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 15

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

دمياط 22 17

بورسعيد 22 18

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 15

العريش 23 14

رفح 22 14

رأس سدر 26 16

نخل 22 10

كاترين 20 08

الطور 25 17

طابا 24 16

شرم الشيخ 28 18

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 22 12

مطروح 22 12

السلوم 22 11

سيوة 21 08

رأس غارب 28 16

الغردقة 29 16

سفاجا 28 17

مرسى علم 29 17

شلاتين 27 21

حلايب 26 22

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 09

سوهاج 26 12

قنا 29 14

الأقصر 28 14

أسوان 29 15

الوادي الجديد 28 13

أبوسمبل 28 15