ارتدوا ملابس شتوية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الساعات المقبلة يشهد حالة من الاستقرار حيث يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، تبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر لذا ينصح ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا وخاصة عند الخروج، حيث تسجل الحرارة العظمى على القاهرة 23 درجة، والصغرى 14.

وأكدت الهيئة أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا والتي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.